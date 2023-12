Critical Elements Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Critical Elements Lithium hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,85 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,32 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Critical Elements Lithium im Branchenvergleich um -42,53 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -11,32 Prozent im letzten Jahr, und Critical Elements Lithium lag 42,53 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Critical Elements Lithium liegt bei 40,91, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 für die Critical Elements Lithium bewegt sich bei 75, was als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einschätzung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Critical Elements Lithium wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Dadurch erhält Critical Elements Lithium auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Critical Elements Lithium stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Änderung erfahren, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Critical Elements Lithium.