Critical Elements Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Critical Elements Lithium wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Entsprechend erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,06, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating für den RSI.

Der Aktienkurs von Critical Elements Lithium ergab in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55,83 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche zeigt sich eine Underperformance von -34,32 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 34,32 Prozent deutlich hinter dem Durchschnitt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,7 CAD einen Abstand von -52,05 Prozent zum GD200 (1,46 CAD) aufweist, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Auch der GD50, der bei 0,8 CAD liegt, zeigt mit einem Abstand von -12,5 Prozent ein "Schlecht"-Signal an. Somit wird der Kurs insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Critical Elements Lithium mit 0 Prozent 3,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als eher unrentables Investment.