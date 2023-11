Criteo Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Analysten haben die Aktie von Criteo in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 guten, 3 neutralen und 0 schlechten Bewertungen versehen. Somit ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Criteo, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 39,29 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 58,41 Prozent bedeutet. Basierend auf dieser Bewertung der Analysten wird die Aktie von Criteo insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Criteo-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Criteo-Aktie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Criteo ist positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich auch auf die positiven Themen rund um Criteo, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Criteo-Aktie einen Abstand von -18,66 Prozent vom GD200 (30,49 USD) auf, was als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Der GD50 liegt bei 26,83 USD, was zu einem Abstand von -7,57 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Basierend auf den Analysen der Analysten, des RSI, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" für die Aktie von Criteo.