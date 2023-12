Criteo Aktie: Das liegt auf Eis

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse von Criteo zeigte sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und daher zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die langfristige Meinung der Analysten zur Criteo-Aktie ist hingegen positiv, da sie die Einschätzung "Gut" erhalten. Die insgesamt vorliegenden Bewertungen von Analysten sind 3 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel der Analysten wird auf 39,83 USD festgelegt, was einer erwarteten Performance von 58,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" seitens der Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Criteo ergibt sich ein RSI7 von 27,8 Punkten, was auf überverkaufte Zustände hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Zustände, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Criteo-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Criteo derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 29,74 USD, während der Kurs der Aktie bei 25,14 USD liegt, was einer Abweichung von -15,47 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs für die vergangenen 50 Tage ergibt hingegen eine Abweichung von -1,3 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt entspricht dies also einem Rating von "Neutral".