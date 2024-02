Criteo Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Anleger-Stimmung für Criteo in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 11 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was auf eine positive Diskussion hinweist. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und an insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen ebenfalls vor allem positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung heute führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Criteo insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Criteo-Aktie voraussichtlich als "Neutral" eingestuft. Es liegen insgesamt 1 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Criteo. Das Kursziel der Analysten liegt bei 35 USD, was einer potenziellen Performance von 19,05 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Niveau von 21,05 und 15,69 für die Zeiträume von 7 und 25 Tagen ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Criteo-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 26,67 USD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 29,4 USD weicht somit um +10,24 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 23,84 USD (+23,32 Prozent) eine positive Entwicklung und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Criteo-Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.