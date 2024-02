Criteo Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Criteo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 28,98 USD verzeichnet, was einer Abweichung von +12,8 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" eingestuft wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (26,63 USD) zeigt eine Abweichung von +22,76 Prozent, was erneut zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Criteo-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Von den 3 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Criteo-Aktie sind 1 Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und keine "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Auch wenn es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 35 USD, was eine potenzielle Steigerung um 7,07 Prozent vom letzten Schlusskurs (32,69 USD) aus bedeutet. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Criteo liegt bei 33,11, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 16, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Criteo-Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.