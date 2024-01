Criteo Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

In den letzten Wochen konnte bei Criteo keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Criteo-Aktie liegt mit einem Kurs von 24,34 USD derzeit -2,01 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -17,58 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben Criteo in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 3 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel für die Aktie der Criteo liegt im Mittel bei 38,14 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 56,71 Prozent bedeutet. Dies führt zu der Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten für die Aktie der Criteo die Einschätzung "Neutral".

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Criteo-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (54,37) ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung eine Einschätzung als "Neutral" für Criteo.