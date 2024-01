Criteo Aktie: Was soll das denn werden?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Criteo ist derzeit überwiegend negativ. Dies ergibt sich aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen, die analysiert wurden, um zusätzliche Informationen zur Aktienbewertung zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in letzter Zeit hauptsächlich negative Themen im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führte.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Bewertungen von Analysten für die Criteo-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 39,83 USD, was ein Aufwärtspotential von 62,45 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 24,52 USD bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung ergibt sich eine Empfehlung von "Gut" für die Criteo-Aktie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Criteo liegt bei 64,45, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Für den RSI25, der die Dynamik über 25 Tage misst, beträgt der Wert 52,46, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Criteo-Aktie von 24,52 USD um 17,22 Prozent unter dem GD200 (29,62 USD) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 25,07 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Criteo-Aktie daher als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.