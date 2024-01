Criteo Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Criteo-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 29,56 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (24,16 USD) um -18,27 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 24,91 USD, was einer Abweichung von -3,01 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war die Diskussion in den letzten Tagen weitgehend neutral. Es gab einen Tag, an dem vor allem positive Themen im Vordergrund standen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich auch verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Criteo unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Criteo in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Criteo wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Criteo-Aktie 3-mal die Einschätzung "Gut", 3-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Criteo vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 64,87 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 39,83 USD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung durch institutionelle Analysten auf der Stufe "Gut".