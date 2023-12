Criteo Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Aktie von Criteo wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Von insgesamt 6 Bewertungen waren 3 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 39,83 USD, während der letzte Schlusskurs bei 24,23 USD lag. Das bedeutet, dass eine erwartete Kursentwicklung von 64,4 Prozent prognostiziert wird, was zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 29,98 USD für die Criteo-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 24,23 USD, was einem Unterschied von -19,18 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 26,03 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten zwei Wochen wurde Criteo von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher erhält Criteo insgesamt eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der weichen Faktoren bei der Einschätzung der Aktie.