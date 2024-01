Criteo Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ für Anleger. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen rot, was auf fehlende positive Diskussionen hinweist. An fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Es wurden verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Criteo diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Criteo-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 29,47 USD lag, während der aktuelle Kurs nur bei 24,42 USD liegt, was einer Abweichung von -17,14 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich ein ähnlicher Schlusskurs von 24,71 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität zu Criteo durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für das Anleger-Sentiment.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt eine "Neutral"-Einschätzung für die Criteo-Aktie, wobei 3 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 38,14 USD, was einer positiven Entwicklung von 56,2 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion.