Crispr Therapeutics Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Crispr Therapeutics weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,66 % in der Biotechnologie. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Crispr Therapeutics derzeit als "Neutral" betrachtet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 40 EUR, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs der Aktie um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 40 EUR führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Crispr Therapeutics in den letzten Monaten eine normale Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Crispr Therapeutics liegt sowohl auf 7- (50 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (ebenfalls 50) im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Crispr Therapeutics eine eher neutrale Einschätzung in Bezug auf Dividendenrendite, technische Analyse, Sentiment und Buzz sowie Relative Strength Index.