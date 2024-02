Crispr Therapeutics Aktie: Grund zur Sorge?

Die technische Analyse der Crispr Therapeutics-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 40 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 40 EUR liegt und somit keinen Abstand aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 40 EUR, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit 18,55 und liegt damit 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 132. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Crispr Therapeutics auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz um Crispr Therapeutics haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurden keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Crispr Therapeutics daher für diese Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Crispr Therapeutics-Aktie liegt bei einem Niveau von 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.