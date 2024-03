Crispr Therapeutics Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Crispr Therapeutics in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde unwesentlich mehr oder weniger über Crispr Therapeutics diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Crispr Therapeutics bei 18,55, was unter dem Branchendurchschnitt (88 Prozent) in der Biotechnologie-Branche liegt. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Crispr Therapeutics bei 40 EUR und ist damit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls 0 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Crispr Therapeutics zeigt eine neutrale Einschätzung bei einem Niveau von 50. Sowohl der RSI als auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deuten auf eine "Neutral"-Einstufung hin.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung für die Aktie von Crispr Therapeutics aufgrund der technischen Analyse.