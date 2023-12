Crinetics Aktie: Das ist beeindruckend!

Die technische Analyse der Crinetics-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 22,37 USD, während der aktuelle Kurs bei 34,43 USD liegt. Das ergibt eine Abweichung von +53,91 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 29,78 USD über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von +15,61 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Crinetics damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben eine durchschnittliche "Gut"-Bewertung von insgesamt 7 Analystenbewertungen. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet, da innerhalb eines Monats nur positive Einschätzungen vorliegen. Die Kursprognose ergibt zudem ein Aufwärtspotenzial von 26,05 Prozent, was einer weiteren "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Crinetics für diesen Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index zeigt, dass die Crinetics-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf einer Basis von 25 Tagen wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Crinetics in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Crinetics deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und zu einem "Gut"-Rating für die Aktie insgesamt.