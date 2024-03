Crinetics Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Dividendenpolitik von Crinetics wird von unseren Analysten mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -2,7 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Crinetics ist insgesamt sehr positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (32,9 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (37,63) deuten darauf hin, dass die Crinetics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Crinetics demnach eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik, eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung und das Sentiment und eine "Neutral"-Bewertung für den Relative Strength Index.