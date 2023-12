Crinetics Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Aktie von Crinetics wurde in Bezug auf verschiedene Faktoren bewertet, um Anlegern eine Einschätzung zu ermöglichen. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten eher schwach, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt erhielt Crinetics daher eine "Schlecht"-Wertung in Bezug auf diese Faktoren.

Die Dividendenrendite für Crinetics beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhielt das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Crinetics-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Crinetics-Aktie. Für den letzten Monat ergab sich jedoch ein "Neutral"-Gesamturteil aufgrund von 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 42 USD, was ein Aufwärtspotential von 15,45 Prozent darstellt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Crinetics. Es gab neun positive Tage, drei negative Tage und zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhielt Crinetics eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt kann Crinetics daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung verzeichnet.