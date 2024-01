Crinetics Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Crinetics als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Crinetics liegt bei 64,14, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 36,66 liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung auf Basis des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Dividenden rendite zahlt Crinetics im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,47 Prozentpunkte niedriger ist als der Durchschnitt von 2,47 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird dies als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Crinetics veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen wurden jedoch vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analysten haben Crinetics in den letzten zwölf Monaten insgesamt sieben positive, eine neutrale und keine negativen Bewertungen gegeben, was zu einer langfristigen positiven Einschätzung führt. Allerdings hat die durchschnittliche Empfehlung der Analysten im letzten Monat "Neutral" gelautet, und das Kursziel liegt im Mittel bei 42 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 18,04 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Analysten für die Aktie von Crinetics.