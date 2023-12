Crinetics Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Aktie der Crinetics wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 7 die Aktie als "Gut", während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. In den vergangenen 30 Tagen wurde die Aktie von einem Analysten als "Gut" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 43,4 USD, was einer Erwartung von 30,53 Prozent über dem aktuellen Kurs von 33,25 USD entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Dividendenrendite von Crinetics beträgt derzeit 0 Prozent und liegt somit nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Crinetics liegt bei 52,87 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv für Crinetics. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.