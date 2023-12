Crimson Wine Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Crimson Wine als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Crimson Wine-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 38,46, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 50,65, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Crimson Wine zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich, dass Anleger, die derzeit in Crimson Wine investieren, im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,83 Prozentpunkten erzielen können, da die Dividendenrendite bei 0 % liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Anleger-Stimmung bei Crimson Wine ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deuten darauf hin, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Anleger-Stimmung in Bezug auf die Aktie von Crimson Wine.