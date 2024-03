Crimson Wine Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Die Aktie von Crimson Wine wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen. Mit einem KGV von 40,67 liegt die Bewertung insgesamt 37 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Getränke", der bei 29,74 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet kann die Diskussionsintensität die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Crimson Wine wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem beurteilt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Crimson Wine-Aktie liegt bei 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da er weniger volatil ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Crimson Wine damit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Crimson Wine eine geringere Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Segment "Getränke" erzielt werden. Dies führt zu einem geringeren Ertrag von 8,21 Prozentpunkten. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.