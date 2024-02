Crimson Tide Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Crimson Tide liegt bei 14, was im Vergleich zum Branchenwert von 106,68 als unterdurchschnittlich betrachtet werden kann. Aufgrund fundamentaler Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigen trendfolgende Indikatoren, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 210,4 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 157,5 GBP deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 161,46 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs (-2,45 Prozent) liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Crimson Tide-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso ergibt die Intensität der Diskussionen, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Crimson Tide-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,26 % wird die Ausschüttung als niedriger bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.