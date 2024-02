Cricut Aktie: So schnell kann es gehen

Die technische Analyse der Cricut-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 5,29 USD einen Abstand von -41,68 Prozent zum GD200 (9,07 USD) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,1 USD, was bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -13,28 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Cricut als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cricut liegt bei 46,4, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Cricut-Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Von 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Cricut-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht". Das ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine Analystenupdates zu Cricut aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 8,17 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 54,38 Prozent steigen könnte. Daher wird die Empfehlung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Cricut in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung zum Negativen. Die Anzahl der Beiträge hat sich jedoch nicht signifikant verändert, weshalb in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Cricut für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.