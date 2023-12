Cricut Aktie: Füße still halten!

In den letzten vier Wochen konnte bei Cricut eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, und somit erhält Cricut auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten schätzen die langfristige Entwicklung der Aktie von Cricut als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie diese Bewertung. In Bezug auf kurzfristige Studien des vergangenen Monats wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" angesehen. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 8,17 USD, was einer Erwartung von 16,83 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cricut-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (60,75 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (58,79) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu Cricut geäußert wurden. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen diskutiert. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist und die Aktie von Cricut bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.