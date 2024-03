Crexendo im Check!

Die Analyse von Aktienkursen beinhaltet nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Eine Untersuchung von Crexendo auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings waren die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen in den sozialen Medien rund um Crexendo diskutiert wurden, größtenteils positiv. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Crexendo in den letzten 7 Tagen eine neutrale Situation aufweisen, da der RSI bei 63,08 liegt. Auch der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine Bewertung als "Neutral".

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) von Crexendo bei 3,18 USD verzeichnet. Da der Aktienkurs bei 4,67 USD lag, ergibt sich eine Einstufung als "Gut". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 5,74 USD hingegen wird als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich hieraus eine neutrale Bewertung.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Crexendo in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war unauffällig. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit für Crexendo eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Stimmung, den RSI und die technische Analyse.