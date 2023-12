Crexendo-Anleger wird’s freuen!

Die Crexendo hat in den letzten Tagen einen Kurs von 4,71 USD erreicht, was einem Abstand von +75,09 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +139,09 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung auf charttechnischer Basis führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeigt für die Crexendo einen aktuellen Wert von 8,13, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage hinweg (RSI25) ergibt sich ein Wert von 27, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Diskussionen über Crexendo in den sozialen Medien zeigen eine klare Tendenz zu positiven Meinungen in den letzten beiden Wochen. In den Kommentaren wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Aktivität in den Diskussionen erhöht war, was als positiv bewertet wird. Allerdings gab es auch eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Somit ergibt sich für Crexendo eine gemischte Einschätzung basierend auf dem Sentiment und Buzz.