Crexendo Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Crexendo-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 35, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 32,68 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Crexendo.

In den letzten zwei Wochen wurde Crexendo von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Crexendo derzeit bei 2,56 USD verläuft, was der Aktie eine "Gut"-Einstufung einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 6,46 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +152,34 Prozent aufgebaut hat. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht mit einem Niveau von 4,74 USD einer Differenz von +36,29 Prozent und somit einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Crexendo in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse für diese Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

