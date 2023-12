Crexendo Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Crexendo wurde der 7-Tage-RSI auf 42,48 Punkte festgelegt, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 30,34 Punkten deutet auf ein neutrales Rating hin.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs von 3,37 USD um +78,31 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (1,89 USD) ab. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 3,37 USD um +42,8 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,36 USD), was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität und es gibt nur geringfügige Veränderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.