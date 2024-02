Crexendo Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Crexendo wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufwies, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält Crexendo in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Crexendo wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 30,77 Punkten, was darauf hinweist, dass Crexendo weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls, dass Crexendo auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammen erhält das Crexendo-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Crexendo in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Gut" für den Titel führt. Insgesamt ergibt sich damit zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Crexendo-Aktie ein Durchschnitt von 2,66 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 7,4 USD, was einem Unterschied von +178,2 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und zeigt, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Crexendo erhält somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.