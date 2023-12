Crew Energy-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Crew Energy beträgt das aktuelle KGV 4, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 66 haben, auf eine Unterbewertung hinweist. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Crew Energy insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist, bestehend aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 61,73 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Crew Energy in diesem Abschnitt daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursperformance hat Crew Energy in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -19,93 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche einen Underperformance von -17,12 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Crew Energy. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion haben keine signifikanten Unterschiede gezeigt, weshalb Crew Energy in dieser Stufe ein "Neutral" erhält.

Zusammenfassend erhält Crew Energy gemischte Bewertungen, mit einer Unterbewertung aus fundamentalen Gesichtspunkten, einer positiven Kursprognose, aber einer Unterperformance im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche. Sentiment und Buzz bleiben neutral.