Crew Energy Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Anlegerstimmung bezüglich Crew Energy war in den letzten Tagen größtenteils positiv. In der Diskussion in den sozialen Medien wurde vor allem über positive Themen gesprochen, während es keine negativen Diskussionen gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Crew Energy daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben zugenommen, was auf ein erhöhtes Interesse der Anleger hinweist. Basierend auf der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität erhält die Crew Energy-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ist zu beachten, dass Crew Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch eine niedrigere Ausschüttung von 0 % aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Vergleich der Aktienkurse zeigt, dass Crew Energy mit einer Rendite von -9,13 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Energiebranche mehr als 16 Prozent darunter liegt. Die Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,07 Prozent, während Crew Energy mit 16,2 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.