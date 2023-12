Crew Energy Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Crew Energy ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennzahl zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Crew Energy-Aktie beträgt 30,95, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 66,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Crew Energy von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen in den letzten beiden Wochen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Crew Energy-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Sinne als "Schlecht" bewertet wird. Der aktuelle 200-Tage-Durchschnitt beträgt 5,37 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 4,55 CAD liegt, was einer Abweichung von -15,27 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,27 CAD, der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 4,55 CAD, was einer Abweichung von -13,66 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Crew Energy also basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Einschätzung der Analysten für Crew Energy ergibt insgesamt ein "Gut", da 3 Kaufempfehlungen, 1 Neutral-Einstufung und keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7,38 CAD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 62,09 Prozent entspricht. Daher wird auch die Analyse der Analysten insgesamt mit einem "Gut" bewertet. Keine neuen Analystenupdates lagen jedoch im letzten Monat vor.