Crew Energy Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die kanadische Energiegesellschaft Crew Energy hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" hat einen Wert von 8,29, was zu einer Differenz von -8,29 Prozent zur Crew Energy-Aktie führt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Crew Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,29 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (4,35 CAD) weicht somit um -17,77 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt ebenfalls 4,35 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Crew Energy-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Crew Energy ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Allerdings standen in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Crew Energy liegt bei 29,51, was zur Einstufung "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 54,23 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Dividendenpolitik der Crew Energy als schlecht bewertet wird, die einfache Charttechnik jedoch neutral ist. Die Anleger-Stimmung wird ebenfalls als neutral eingeschätzt, während der Relative Strength-Index auf gut und neutral hinweist.