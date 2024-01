Crew Energy Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Aktienkurs von Crew Energy zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor eine Rendite von -19,36 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,45 Prozent, wobei Crew Energy mit 20,81 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Aktuell beträgt das KGV von Crew Energy 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 67 als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei negative Diskussionen über das Unternehmen Crew Energy überwogen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Crew Energy-Aktie sowohl im längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch im kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Abwärtstrend befindet. Der aktuelle 200-Tage-Durchschnitt beträgt 5,36 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 4,56 CAD liegt, was einer Abweichung von -14,93 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 5,08 CAD (-10,24 Prozent Abweichung) über dem aktuellen Kurs. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Crew Energy daher ein "Schlecht"-Rating.