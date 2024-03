Crew Energy Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Analystenbewertung für die Crew Energy-Aktie zeigt, dass von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten alle 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Kurzfristig betrachtet liegen innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was bedeutet, dass die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet wurde. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 6 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 29,59 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 4,63 CAD. Die abgeleitete Empfehlung basierend auf den Kurszielen ist somit "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Crew Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 7,93 Prozentpunkte (0 % gegenüber 7,93 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Crew Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,27 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,63 CAD deutlich darunter liegt (Unterschied -12,14 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 4,35 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+6,44 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Crew Energy-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Crew Energy als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7-Wert beträgt 35,85, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 40,26 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.