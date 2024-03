Crew Energy Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die kanadische Energiegesellschaft Crew Energy hat kürzlich eine Dividende ausgeschüttet, die im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch niedriger ausfällt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 0 %, was 7,94 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 7,94 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Gemäß der Einschätzung von Analysten erhielt die Crew Energy-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen, wovon alle 3 als "Gut" eingestuft wurden. Es wurden keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen vergeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6 CAD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 38,89 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 4,32 CAD. Daraus ergibt sich die Empfehlung, die Aktie als "Gut" einzustufen.

Was das Sentiment und den Buzz rund um Crew Energy in den sozialen Medien betrifft, gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen in etwa gleich stark wie üblich im Fokus der Anleger steht, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen über Crew Energy in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird das Unternehmen als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Crew Energy angemessen als "Neutral" einstuft.