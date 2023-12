Crew Energy Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Crew Energy-Aktie zeigt der RSI einen Wert von 77,53, was auf eine Überbewertung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, zeigt mit einem Wert von 72 eine Überbewertung an und erhält deshalb ebenfalls das Rating "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung basierend auf 4 Bewertungen sieht 3 Einstufungen als "Gut", eine als "Neutral" und keine als "Schlecht". Das Durchschnittsrating liegt somit bei "Gut". Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten auf eine mögliche Steigerung der Aktie um 70,72 Prozent hin, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,38 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,32 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", ebenso wie der Abstand zum GD50 und GD200, die mit -21,45 Prozent bzw. -19,7 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft werden.

In Bezug auf die Dividende weist Crew Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 73,78 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Indikatoren, dass die Bewertung für die Crew Energy-Aktie überwiegend als "Schlecht" eingestuft wird.