Crest Resources Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Crest -Ca-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 100 erreicht, was auf eine Überkauftheit hinweist. Im Vergleich dazu beträgt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis 55,56, was weder auf überkaufte noch auf überverkaufte Bedingungen hindeutet. Daher wird die Aktie auf der Basis des 25-Tage-RSI neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Bewertung für Crest -Ca.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Crest -Ca-Aktie mit 0,035 CAD derzeit 12,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar 65 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Aktie in diesem Zeitraum führt.

Auch das Sentiment und der Buzz um die Crest -Ca-Aktie wurden analysiert. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung rund um die Crest -Ca-Aktie neutral war, und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Somit wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.