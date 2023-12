Crest Nicholson Aktie: Das war nur der Anfang!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Crest Nicholson beträgt das aktuelle KGV 6. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" haben im Durchschnitt ein KGV von 32. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Crest Nicholson damit Stand heute unterbewertet. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Crest Nicholson eine Dividendenrendite von 10,54 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,44 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche beträgt +6, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Crest Nicholson ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 beträgt 33,78, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25 liegt bei 21,65, was eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Crest Nicholson-Aktie mit einem Kurs von 217,2 GBP inzwischen +16,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Die Einstufung basierend auf den vergangenen 200 Tagen ist ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +6,18 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.