Crest Nicholson Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Crest Nicholson-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 7 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Vergleich dazu ist der 25-Tage-RSI bei 42,93 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt erhält die Crest Nicholson-Aktie also eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Crest Nicholson, weshalb das Sentiment neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einer Gesamteinschätzung der Stimmung als "Neutral" führt.

Die Analysten bewerten die Crest Nicholson-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu dieser Aktie. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 8,77 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Crest Nicholson also eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Crest Nicholson einen Wert von 6,09, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 33,47. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung von 82 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung basierend auf den fundamentalen Daten.

Insgesamt erhält die Crest Nicholson-Aktie also positive Bewertungen basierend auf dem RSI, dem Sentiment, den Analysteneinschätzungen und den fundamentalen Daten.