Crest Nicholson Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Crest Nicholson war in den letzten Tagen neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder besonders positive noch negative Reaktionen auf das Unternehmen. Auch die neuesten Nachrichten über Crest Nicholson waren größtenteils neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft. Die Anlegerstimmung erhält insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Crest Nicholson derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter. Der Unterschied beträgt 3,21 Prozentpunkte (7,64 % gegenüber 4,43 %). Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

Was den Aktienkurs betrifft, hat Crest Nicholson im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,18 Prozent erzielt, was 13,11 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 0,02 Prozent, und Crest Nicholson liegt 7,21 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Crest Nicholson-Situation weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem RSI von 55,56. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 28, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Gut".