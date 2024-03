Crest Nicholson Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis über die Zeit gesetzt. Der RSI der Crest Nicholson-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 23, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Gemäß des RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Crest Nicholson-Aktie damit ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Crest Nicholson liegt aktuell bei 7,64 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 4,39 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von +3,25 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Crest Nicholson-Aktie 2-mal die Einschätzung "Gut", 2-mal die Einschätzung "Neutral" und 1-mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Neutral" von institutioneller Seite aus. Bezüglich des aktuellen Kurses von 219,2 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 8,67 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 238,2 GBP. Auch diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um Crest Nicholson wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigte eine positive Veränderung, was einer Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Crest Nicholson in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".