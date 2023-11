Cresco Labs Quartalszahlen: Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg sorgt für Spannung

In gut 133 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Cresco Labs seine Quartalszahlen für das 4. Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt, mit welchem Umsatz und Gewinn das Unternehmen aufwarten kann. Auch die Entwicklung der Cresco Labs Aktie im Vergleich zum Vorjahr rückt in den Fokus.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Cresco Labs Aktie beläuft sich auf rund 506,98 Millionen Euro. In knapp 133 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben und dies sorgt bei Aktionären sowie Analysten gleichermaßen für Spannung. Laut aktuellen Datenanalysen deuten sich starke Umsatzzuwächse im Vergleich zum Vorquartal an. Im 4. Quartal 2022 erwirtschaftete Cresco Labs einen Umsatz in Höhe von rund 188,98 Millionen Euro, während nun ein Anstieg um etwa +62,72 Prozent auf erwartete 307,51 Millionen Euro prognostiziert wird. Auch der bisherige Verlust soll voraussichtlich um etwa +69,00 Prozent zurückgehen und bei -90,40 Millionen Euro liegen.

Für das kommende Jahr sind die Analysten eher optimistisch gestimmt bezüglich des Umsatzes und Gewinns von Cresco Labs. Ein Anstieg des Umsatzes um circa +62,72 Prozent wird erwartet sowie ein Plus beim Gewinn von ungefähr +69,00 Prozent auf -114,01 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr (-192,68 Millionen Euro). Der Verlust pro Aktie steigt auf Jahressicht auf -0,02 Euro an.

Aktionäre reagieren teilweise zurückhaltend auf die Schätzungen der Quartalszahlen. Der Kurs der Cresco Labs Aktie hat sich in den letzten 30 Tagen um -33,58 Prozent verändert.

Analysten schätzen, dass der Aktienkurs von Cresco Labs binnen 12 Monaten bei etwa 2,05 Euro stehen wird. Dies würde einen Gewinn von +69,53 Prozent basierend auf dem aktuellen Kurs bedeuten. Anleger, die jetzt noch einsteigen möchten, können laut Experteneinschätzungen mit einem Gewinn von +69,53 Prozent innerhalb eines Jahres rechnen.

Die Charttechnik zeigt einen stark negativen Kurstrend bei Cresco Labs an und der Gleitende Durchschnitt über 50 Tage bietet keine Unterstützung.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Quartalszahlen von Cresco Labs mit Spannung erwartet werden und es interessant sein wird zu sehen, ob das Unternehmen seine Erwartungen erfüllen kann. Aktionäre sollten jedoch beachten, dass Investments in Aktien immer mit Risiken verbunden sind und eine gründliche Analyse vor einer Investitionsentscheidung sinnvoll ist.

