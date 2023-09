Cresco Labs Inc Quartalsbericht: Analysten erwarten Gewinn- und Umsatzrückgang

In weniger als zwei Monaten wird das in Chicago ansässige Unternehmen Cresco Labs Inc seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Investoren sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Cresco Labs Inc-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cresco Labs Inc beträgt 499,22 Mio. EUR. Vor Börseneröffnung am Tag des Quartalsberichts werden wir die neuesten Zahlen präsentiert bekommen. Analysten gehen derzeit davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht sinken wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 196,26 Mio. EUR, während nun ein Rückgang um etwa -12,20 Prozent auf 172,34 Mio. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -300,00 Prozent fallen und bei 0,00 EUR liegen.

Auf Jahresbasis...