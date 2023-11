Cresco Labs Aktien nahe Allzeithoch: Analysten sehen starkes Aufwärtspotenzial

Das Unternehmen hat in den letzten Monaten eine starke Kursrallye erlebt, wodurch der Aktienkurs nun nahe an seinem Allzeithoch liegt. Obwohl einige Anleger möglicherweise Gewinne mitnehmen möchten, bleibt die langfristige Perspektive weiterhin positiv. Die Aktie hat ein starkes Aufwärtspotenzial und könnte in den nächsten Monaten weiter steigen.

Es ist wichtig zu beachten, dass dies keine Anlageempfehlung ist. Jeder Aktionär sollte seine eigenen Recherchen durchführen und mit einem Finanzberater sprechen, bevor er Entscheidungen trifft.

Fazit:

Die Quartalsbilanz von Cresco Labs wird in 109 Tagen erwartet. Analysten prognostizieren einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal sowie einen verringerten Verlust. Auf Jahressicht werden ebenfalls sinkende Umsätze und Verluste erwartet.

Aktionäre reagieren bereits vorab auf die Schätzungen und der Aktienkurs ist in den letzten 30 Tagen gestiegen. Analysten sehen langfristig ein Potenzial für weiteres Wachstum, obwohl kurzfristig ein Widerstand zu erwarten ist.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen tatsächlich entwickeln wird und ob die Prognosen eintreffen werden. Aktionäre sollten ihre Investitionsentscheidungen sorgfältig prüfen oder sich an einen Finanzberater wenden, bevor sie handeln.

