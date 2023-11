Cresco Labs Aktie: Prognose von +34,78% trotz bisheriger Enttäuschung - Umsatzsprung erwartet

Bislang ist die Cresco Labs Aktie von der Kursentwicklung her eher enttäuschend. In den letzten 30 Tagen hat der Kurs um -6,94% nachgegeben. Analysten sind jedoch zuversichtlich und schätzen, dass sich dies in den kommenden Monaten ändern wird. Auf Sicht von 12 Monaten wird erwartet, dass der Aktienkurs auf 2,00 EUR steigen wird – ein potenzieller Gewinn von +34,78%.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen im 4. Quartal schlagen wird. Die Erwartungen an den Umsatz sind hoch: Ein Sprung von +52,93% im Vergleich zum Vorquartal wird prognostiziert. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und um +69,00% auf -87,93 Mio. EUR fallen.

Ein Blick auf die Charttechnik zeigt einen stark negativen Kurstrend bei Cresco Labs. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die kommenden Quartalszahlen werden für Aktionäre spannend sein und könnten möglicherweise eine positive Kursentwicklung zur Folge haben. Analysten rechnen mit einem Umsatzanstieg von +52,93% und einem Gewinnrückgang um +69%. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob diese Prognosen eintreffen werden.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Cresco Labs-Analyse von 16.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Cresco Labs jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Cresco Labs Aktie

Cresco Labs: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...