Cresco Labs Aktie: Prognose für Quartalszahlen am 15.08.2023

In nur wenigen Wochen wird das US-amerikanische Unternehmen Cresco Labs aus Chicago seine Zahlen für das zweite Quartal vorlegen und damit die Börsianer in Spannung versetzen. Die Schätzungen der Analysten sind aktuell nicht allzu positiv: Der Umsatz soll um -10,50% auf 182,03 Mio. EUR fallen im Vergleich zum Vorquartal mit einem Umsatz von 203,30 Mio. EUR; auch beim Gewinn rechnen Experten mit einem Rückgang um -100,00% auf 0,00 EUR.

Wie sich Anleger nun bei der Cresco Labs Aktie verhalten sollten

Auf Jahressicht hält sich der Optimismus ebenfalls in Grenzen: Der Verlust pro Aktie steigt um -0,02 EUR an und der Gewinn soll bei Null liegen – ein leichtes Plus von +29,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr jedoch bleibt bestehen.

Betrachtet man allerdings den Kursverlauf im letzten Monat so zeigt sich eine andere Tendenz:...