Cresco Labs Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Aktie von Cresco Labs wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 2 Analysten bewertet, wobei alle 2 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist daher "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 14,25 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 754,32 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,668 USD) steigen könnte, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt. Zusammenfassend erhält Cresco Labs daher von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cresco Labs-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI für die letzten 25 Tage liegt ebenfalls bei 47,84, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Cresco Labs basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +1,71 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine Abweichung von +1,71 Prozent, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Kommunikationsfrequenz zeigte ebenfalls keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Cresco Labs daher auf dieser Ebene ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.