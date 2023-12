Crescita Therapeutics Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Stimmung unter den Anlegern für Crescita Therapeutics ist derzeit überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent und damit 1,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine schlechte Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Crescita Therapeutics liegt bei 50, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Crescita Therapeutics-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage deutet auf eine negative Entwicklung hin. Somit erhält die Aktie insgesamt ein schlechtes Rating basierend auf der technischen Analyse.