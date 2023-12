Crescita Therapeutics Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die technische Analyse der Crescita Therapeutics-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 0,63 CAD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,4 CAD, was einem Unterschied von -36,51 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,49 CAD liegt mit einem letzten Schlusskurs von ebenfalls 0,4 CAD (-18,37 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Crescita Therapeutics-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Für Crescita Therapeutics wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, weshalb die Aktie langfristig eine positive Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Crescita Therapeutics wurden ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vorwiegend mit positiven Themen rund um Crescita Therapeutics beschäftigt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Crescita Therapeutics liegt aktuell bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 53,85 Punkten. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt als "Neutral" bewertet.